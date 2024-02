Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 5 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Continuano i Mondiali di nuoto artistico di scena a Doha. L’Aspire Dome sarà ancora protagonista con un’Italia che vuole andare alla riscossa dopo i primi tre giorni in cui ha un po’ faticato ad esprimersi.

Occhi soprattutto sul pomeriggio. Alle 12.00 italiane Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero andranno all’assalto di un posto sul podio, che non è apparso lontanissimo nei preliminari, provando ad ambire anche a qualcosa di più di un terzo posto iridato. Stesso ragionamento anche per Giorgio Minisini, in acqua per il solo maschile tecnico dalle 18.00: per lui una prova poco convincente nei preliminari, ora può rifarsi dopo essersi tolto un po’ di ruggine da dosso. In mattinata i preliminari della prova tecnica a squadre.

Il quarto giorno di gara dei Mondiali di nuoto artistico di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD, mentre la finale di solo artistico maschile di Giorgio Minisini andrà in diretta televisiva su Rai Due; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-4 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Lunedì 5 febbraio (Orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: prova tecnica a squadre – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico donne – Finale

18.00 Nuoto artistico: solo maschile tecnico – Finale

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD (Finale solo maschile tecnico) dalle 18.00.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.