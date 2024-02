Sci alpino, a Bansko l’ennesimo assolo di Odermatt? In slalom la partita è apertissima

La Coppa del Mondo maschile fa tappa in Bulgaria a Bansko per una due giorni dedicata alle prove tecniche. Sulle nevi bulgare in gigante ci si aspetta l’ennesimo assolo di Marco Odermatt. Lo svizzero sta semplicemente dominando in questa specialità, visto che non conosce sconfitta da otto gare consecutiva. Il grande obiettivo di Odermatt è quello di provare a vincere tutti i giganti della stagione, un’impresa semplicemente leggendaria, ma che sembra davvero alla portata del campione elvetico, visto che la differenza tra lui e il resto del mondo è abissale.

A Bansko, però, Odermatt non ha mai vinto in carriera ed il miglior risultato è un secondo posto nel 2021 nel gigante bis, visto che il giorno prima lo svizzero era stato quinto nel giorno del successo di Filip Zubcic. Il croato è sicuramente uno dei principali rivali di Odermatt e con lui anche come di consueto lo sloveno Zan Kranjec, il norvegese Henrik Kristoffersen e l’austriaco Manuel Feller, anche se quest’ultimo è nettamente più candidato alla vittoria in slalom.

L’Italia spera che l’ottavo posto di Schladming abbia segnato una svolta nella stagione di Filippo Della Vite. Serve trovare continuità in entrambe le manche per provare anche a raggiungere una Top-5 che non sembra impossibile comunque da agguantare. A parte Odermatt il resto del mondo è vicino e Della Vite può raccogliere una grande soddisfazione. Attenzione anche a Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, che sono entrambi uomini da prime dieci posizioni.

Dal gigante allo slalom, da un solo ed unico dominato ad un gruppo di venti atleti che possono vincere. La totale imprevedibilità delle gare maschili tra i rapid gates, che ha forse raggiunto il suo apice con l’incredibile rimonta dello svizzero Daniel Yule a Chamonix dal trentesimo al primo posto.

Si diceva prima di un Manuel Feller ovviamente attesissimo in slalom, dove non ha ancora mai commesso un errore in tutta la stagione, riuscendo sempre a rimanere tra i primi cinque. Il tedesco Linus Strasser, vittorioso due volte quest’anno, vorrà sicuramente riscattarsi, ma fari puntati anche sui norvegesi (Kristoffersen, McGrath e Haugen), che cercano di dare il primo successo al maschile al loro paese in questa stagione.

Alex Vinatzer e Tommaso Sala sono sempre le solite carte che l’Italia può giocarsi in slalom. Anche qui si spera ci possano essere due manche competitive e non solo una come spesso accade. Bisogna prima o poi sfruttare l’occasione perchè a podio e vittoria possono ambire davvero tutti, compresi gli azzurri.