Sci alpinismo, Alba De Silvestro e Matteo Eydallin sul podio nelle individuali di Coppa del Mondo in Val Martello

La Coppa del Mondo di sci alpinismo torna in Italia, in Val Martello, e le gare si colorano immediatamente d’azzurro. Arrivano due podi nella prima giornata del weekend di gare nelle gare individuali.

Seconda piazza per Alba De Silvestro, che ha combattuto fino alla fine per contendere la vittoria ad Axelle Gachet Mollaret, ma alla fine la francese si impone con un vantaggio di quaranta secondi. Terzo posto invece per l’austriaca Johanna Hiemer, staccata di 1’45”. Quinta piazza per Giulia Murada, mentre Giulia Compagnni è ottava, alle sue spalle Lisa Moreschini decima, Noemi Junod tredicesima e Katia Mascherona 15esima.

Bene anche Matteo Eydallin, che si prende il terzo gradino del podio combattendo fino alla fine per il successo assieme ai francesi Xavier Gachet e William Bom Mardion; la gara si risolve in volata, con Gachet a trionfare e l’azzurro di bronzo. Altri azzurri che occupano dal quinto all’ottavo posto con Federico Nicolini, Michele Boscacci, Robert Antonioli ed Alex Oberbacher, seguiti da Davide Magnini quattordicesimo, Nadir Maguet diciassettesimo avanti a Nicolò Canclini, ventesimo Matteo Sostizzo, ventitreesimo Luca Tomasoni e ventisettesimo Alex Rigo.