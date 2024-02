Scherma, le fiorettiste chiudono al secondo posto a Il Cairo

Dopo la vittoria di Martina Favaretto su Lee Kiefer nell’individuale, gli Stati Uniti si prendono la rivincita nella prova a squadra della tappa di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro composto proprio da Favaretto, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo ha concluso al secondo posto, venendo battuto proprio dagli Stati Uniti.

Una finale che ha visto le americane imporsi con il punteggio di 45-33. Dopo un iniziale equilibrio con anche una ottima Palumbo contro Kiefer, gli USA hanno preso un po’ di margine e poi negli ultimi assalti hanno allungato definitivamente.

In semifinale l’Italia aveva superato il Giappone per 45-36 in una sfida mai in discussione. Le nipponiche si sono poi riscattate nella finalina per il terzo posto, andando a prendersi la vittoria contro la Francia per 30-27.

Il cammino dell’Italia era iniziato negli ottavi di finale con una comoda vittoria contro Singapore per 45-23. Nei quarti poi le azzurre si erano sbarazzate davvero molto agevolmente della Corea del Sud per 45-13.