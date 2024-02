Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo tra Il Cairo e Heidenheim: spada e fioretto in pedana

La Coppa del Mondo di scherma proseguirà nel weekend del 22-25 febbraio. Le gare di fioretto maschile e femminile andranno in scena a Il Cairo (Egitto), mentre la spada maschile farà tappa a Heidenheim (Germania). L’Italia vuole essere grande protagonista nel doppio appuntamento, sia nelle prove individuali che in quelle a squadre. Va ricordato che la nostra Nazionali ha già ipotecato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 con le tre armi in questione. Sono stati convocati 36 azzurri.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCHERMA

FIORETTO MASCHILE/FEMMINILE A IL CAIRO

Azzurre prova individuale: Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia e Elena Tangherlini

Azzurri prova individuale: Tommaso Marini, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi e Edoardo Luperi

Azzurre prova a squadre: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi

Azzurri prova a squadre: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi

SPADA MASCHILE A HEIDENHEIM

Azzurri prova individuale: Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli (foto FIS)

Azzurri prova a squadre: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara