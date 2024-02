Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: 5 armi in pedana verso le Olimpiadi

La Coppa del Mondo di scherma tornerà nel fine settimana del 9-11 febbraio. A Torino è in programma il Gran Prix di fioretto maschile e femminile, a Barcellona (Spagna) ci sarà spazio per il torneo di spada femminile, a Tbilisi (Georgia) andrà in scena la sciabola maschile, a Lima (Perù) si gareggerà invece nella sciabola femminile. Sarà un weekend particolarmente importante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia punta a essere grande protagonista in questa intensa serie di appuntamenti verso i Giochi.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCHERMA

FIORETTO MASCHILE/FEMMINILE A TORINO

Atleti prova maschile: Raian Adoul, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Daniele Garozzo, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Federico Pistorio, Damiano Rosatelli.

Atlete prova femminile: Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Elisabetta Bianchin, Olga Rachele Calissi, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Francesca Palumbo, Benedetta Pantanetti, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi.

SPADA FEMMINILE A BARCELLONA

Atlete prova individuale: Alessandra Bozza, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi.

Squadra spada femminile: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio.

SCIABOLA MASCHILE A TBILISI

Atleti prova individuale: Enrico Berrè, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre.

Squadra sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre.

SCIABOLA FEMMINILE A LIMA

Atlete prova individuale: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Irene Vecchi.

Squadra sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile, Irene Vecchi.