Scherma, controllo antidoping anomalo: sospesa la fiorettista francese Ysaora Thibus

Notizia che sconvolge il mondo della scherma internazionale in maniera inattesa. La Federscherma francese annuncia, con un comunicato stampa, la sospensione temporanea della fiorettista Ysaora Thibus, considerata una delle maggiori avversarie delle azzurre nella specialità per le medaglie ai prossimi Giochi di Parigi.

A causare lo stop forzato per la trentaduenne, campionessa del mondo al Cairo nel 2022, è un controllo antidoping dello scorso 14 gennaio, dopo il ko della sua Francia contro l’Italia in Coppa del Mondo. I risultati sono stati considerati ‘anomali’ dalla Federscherma transalpina, sottolineando ‘immensa sorpresa e sgomento‘.

Ysaora Thibus è una delle leader del movimento del fioretto, ottenendo ottimi risultati soprattutto nella categoria a squadre, di cui è una dei pilastri dal lontano 2012. Non per niente ha fatto parte della selezione che ha vinto l’argento tre anni fa alle scorse Olimpiadi a Tokyo. Ovviamente, con il titolo mondiale di due anni fa, è una delle favorite anche per il titolo individuale.

La scherma francese attende dunque con ansia i risultati più dettagliati di questo controllo antidoping e capire se potrà contare sulla trentaduenne per i prossimi Giochi, con la Francia che perderebbe uno degli elementi più importanti della selezione che vuole rivaleggiare per le medaglie con Italia e Stati Uniti.