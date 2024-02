Salto con gli sci: Tina Erzar vince ai Mondiali junior 2023 di Planica, Vuerich miglior italiana

Si è chiusa la prima gara dei Mondiali giovanili di salto con gli sci, versione junior: si è gareggiato sul trampolino normale di Planica per quanto riguarda il femminile e la conclusione vittoriosa è andata alla padrona di casa Tina Erzar. Gioia per la Slovenia con il suo successo per dispersione a quota 266 punti: è l’unica a saltare oltre i 100 metri (101 nella prima serie).

A completare il podio ci pensano l’austriaca Julia Muehlbacher a quota 250.9 e l’altra slovena Taja Bodlaj con 247.9. Top 5 anche per la giapponese Kurumi Ichinohe con 242.3 e per la ceca Veronika Jencova con 241.9.

Per quanto riguarda la top ten, ci sono la svizzera Sina Arnet (238.4), la tedesca Alvine Holz (235.1), la ceca Klara Ulrichova (234.2), le norvegesi Kjersti Graesli e Ingvild Symnoeve Midtskogen (233.9 e 233.2 rispettivamente).

Per l’Italia 19° posto di Noelia Vuerich con 208.7 e 21° di Martina Zanitzer con 206.7 punti. La terza delle azzurre, Camilla Henni Comazzi, chiude la prima serie a 84.8 e non la supera, dato che il punteggio è il 41°.