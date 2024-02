Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Lahti: 7 azzurri in gara tra settore maschile e femminile

La FISI ha annunciato ufficialmente quest’oggi le convocazioni dell’Italia in vista della prossima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di salto con gli sci, in programma sul trampolino grande di Lahti (in Finlandia) da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo. Il Large Hill finnico ospiterà sia il circuito maschile che quello femminile, anche se le donne disputeranno una sola gara individuale rispetto alle tre complessive degli uomini (due individuali ed una a squadre).

Il direttore tecnico azzurro Ivo Pertile ha selezionato per la trasferta di Lahti i seguenti sette atleti: Giovanni Bresadola, Alex Insam, Andrea Campregher e Francesco Cecon al maschile; Annika Sieff, Lara Malsiner e Jessica Malsiner in campo femminile. Grandi motivazioni soprattutto per le ragazze, a caccia di riscatto dopo il fallimentare weekend di Hinzenbach.