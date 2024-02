Rugby: verso la sfida con l’Irlanda due nuovi convocati per la Nazionale italiana

Neanche il tempo di smaltire le fatiche dopo la gran partita giocata con l’Inghilterra al debutto nel Sei Nazioni all’Olimpico di Roma che la Nazionale italiana di rugby è pronta già alla seconda sfida. Domenica prossima infatti gli azzurri sfideranno in una Dublino infiammata l’Irlanda, trasferta durissima.

Due novità per la rosa guidata dal neo ct Gonzalo Quesada: convocati Matteo Canali e Leonardo Marin. Infortunio alle costole invece per Sebastian Negri che dunque non potrà giocare il prossimo incontro.

La nuova lista di convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 32 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 37 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 1 cap)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 17 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 18 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 19 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 50 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 4 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 1 cap)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 34 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, esordiente)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 18 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 4 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 25 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 80 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 32 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 31 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 13 caps)

Federico MORI (Bayonne, 14 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

Monty IOANE (Lione 26 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 6 caps)

