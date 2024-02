Rugby, Sei Nazioni 2024: Italia, convocato Licata, ma si ferma Mey

Deve rinunciare a un trequarti, ma ritrova una terza linea Gonzalo Quesada, il ct dell’Italrugby, in vista della sfida contro la Francia domenica, match valevole per il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024. Doppio cambio tra i convocati per gli azzurri, dunque, e un possibile esordiente che dovrà aspettare prima della sua prima volta in campo.

Si ferma, anche se la Fir non specifica il motivo, per infortunio François Mey, che dunque non potrà giocarsi la sua prima volta in azzurro. Al suo posto, anche se in un ruolo diverso, arriva Giovanni Licata, terza linea delle Zebre che va a rinforzare il pacchetto di mischia.

L’Italia ha iniziato ieri il raduno a roma in vista del match contro la Francia in calendario allo Stadio Pierre Mauroy di Lille domenica 25 febbraio alle 16 e valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2024, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

ITALIA – convocati

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 37 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 2 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 18 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 19 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 20 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 51 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 5 caps)

Terze Linee

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 35 caps)

Giovanni LICATA (Zebre Parma, 13 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, 1 cap)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 19 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 5 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 26 caps)

Mediani di Apertura

Paolo GARBISI (Montpellier, 33 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 32 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 14 caps)

Federico MORI (Bayonne, 15 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

Monty IOANE (Lione 27 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 7 caps)