Rugby, Sei Nazioni 2024: Irlanda-Irlanda, annunciata la formazione dei padroni di casa

Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e domenica pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 16, l’Italia di Gonzalo Quesada torna in campo a Dublino contro l’Irlanda. E il coach degli irlandesi ha annunciato poco fa la formazione che scenderà in campo all’Aviva Stadium contro gli azzurri.

L’Irlanda ha aperto il campionato con una vittoria in trasferta in Francia lo scorso fine settimana e torna all’Aviva Stadium tutto esaurito per la prima partita casalinga del 2024 contro gli azzurri. Caelan Doris sarà il capitano della squadra di Farrell per la prima volta, diventando il 110esimo giocatore a capitanare la squadra maschile irlandese nel Test rugby. Farrell ha confermato Hugo Keenan che inizia come estremo, mentre Calvin Nash e James Lowe continuano sulle fasce. Robbie Henshaw viene mantenuto al centro, con Stuart McCloskey che entra come primo centro.

Dopo aver esordito per la prima volta nel Guinness Sei Nazioni lo scorso fine settimana a Marsiglia, Jack Crowley rimane all’apertura ed è affiancato dal suo compagno di squadra del Munster Craig Casey nei mediani. Nel pack, Andrew Porter, Dan Sheehan e Finlay Bealham costituiscono la prima linea, con James Ryan che entra nel XV titolare per affiancare Joe McCarthy in seconda linea. Ryan Baird viene nominato blindside flanker, Doris passa all’openside e Jack Conan completa la squadra titolare al numero otto.

IRLANDA – formazione

15 Hugo Keenan, 14 Calvin Nash, 13 Robbie Henshaw, 12 Stuart McCloskey, 11 James Lowe, 10 Jack Crowley, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris, 6 Ryan Baird, 5 James Ryan, 4 Joe McCarthy, 3 Finland Bealham, 2 Dan Sheehan, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Ronan Kelleher, 17 Jeremy Loughman, 18 Tom O’Toole, 19 Iain Henderson, 20 Josh van der Flier, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Harry Byrne 23 Jordan Larmour