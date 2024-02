Pallanuoto, incredibile Settebello: 5 rigori sbagliati contro la Romania!

L’Italia ha sconfitto la Romania per 16-10 nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile. Il Settebello ha confermato il pronostico della vigilia, facendo la differenza nella seconda metà di partita dopo che il tabellone recitava un equilibrato 8-7 all’intervallo.

I ragazzi del CT Sandro Campagna, che due giorni fa hanno perso ai rigori contro l’Ungheria divorandosi un vantaggio di due gol negli ultimi due minuti, hanno così chiuso al secondo posto nel gruppo D e domenica 11 febbraio torneranno in acqua a Doha (Qatar) per disputare il playoff verosimilmente contro gli USA (o il Montenegro in alternativa).

A caratterizzare la partita odierna sono stati i troppi rigori sbagliati dall’Italia. Gli azzurri hanno infatti commesso ben cinque errori su sette tentativi avuti a disposizione: Condemi al 4’39”, Di Somma a 35” e Damonte a 7” nel primo quarto; Di Somma al 4’del secondo periodo; l’ultimo a 2’10” del terzo parziale con Di Fulvio. A trafiggere la rete rumena da posizione favorevole sono stati soltanto Presciutti a 1’06” del terzo quarto e Di Sulvio a 2’40” della seconda frazione.

L’Italia ha dimostrato una grande allergia nei confronti di questo fondamentale e dovrà assolutamente porvi rimedio in vista delle partite da dentro o fuori di questa rassegna iridata, in cui si sta inseguendo anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.