Rugby, le Zebre guidano per 70 minuti, ma poi l’Edimburgo espugna Parma

Torna in campo l’United Rugby Championship e nel weekend dove il Sei Nazioni riposa al Lanfranchi di Parma è andata in scena la sfida tra le Zebre Parma e gli scozzesi dell’Edimburgo. Ospiti a caccia di punti playoff, italiani che volevano conquistare il secondo successo stagionale. Ecco come è andata.

Partenza show delle Zebre, che dopo due minuti di gioco partono al largo con un Simone Gesi che si fa beffe della difesa scozzese. L’ala azzurra evita tre placcaggi, poi offload a Garcia a un passo dalla linea di meta per il tuffo del 7-0 iniziale. Ottima la difesa delle Zebre, che non concedono nulla a Edimburgo e obbligando gli ospiti all’errore. Insiste Edimburgo, ma mai pericolosa, anche se al 16’ guadagnano una punizione e rimessa nei 22 offensivi, ma ancora una volta nulla di fatto.

È, però, un monologo scozzese al Lanfranchi, cui si contrappone un muro gialloblu che non fa avanzare l’Edimburgo. E, così, quando le Zebre ritrovano il possesso forzano il fallo ospite e al 27’ vanno sulla piazzola dalla distanza con Montemauri che non sbaglia per il 10-0. Alla mezz’ora l’arbitro Whitehouse salva Edimburgo, dopo un placcaggio di spalle e non chiuso che non viene punito. Tre minuti dopo, invece, c’è il fallo degli emiliani ed Edimburgo che accorcia dalla piazzola con Ben Healy per il 10-3. Zebre che soffrono in mischia e scozzesi che hanno una nuova chance, ma ennesima palla persa e si salva la franchigia federale e si va al riposo sul 10-3.

Partono bene le Zebre Parma a inizio ripresa, conquistano un fallo dopo un minuto di gioco e Montemauri va sulla piazzola per il 13-3. Passano due minuti e l’infrazione la commettono i padroni di casa, ma Edimburgo decide di giocarla. Ancora fallo, vantaggio, ancora fallo della difesa e alla fine arriva la meta di Boan Venter e punteggio che va sul 13-10. Zebre che, però, recuperano subito un pallone nei 22 scozzesi, ma arriva il tenuto e nulla di fatto. Soffrono i gialloblu, molto fallosi e che ora concedono troppo a Edimburgo. Ma al 58’ un calcetto scozzese viene stoppato dalle Zebre, calcio nei 22 avversari e poi tenuto forzato e padroni di casa che possono riallungare dalla piazzola con Montemauri per il 16-10.

Match che potrebbe chiudersi al 64’, quando Paterson placca un giocatore in aria e viene ammonito, con l’Edimburgo che giocherà in 14 giocatori per 10 minuti. Non trova, però, i pali Montemauri, al suo primo errore nel match. Nonostante l’inferiorità torna sui 5 metri l’Edimburgo e arriva la meta di punizione che vale il sorpasso al 68’ e cartellino giallo per de Leeuw con il punteggio sul 16-17. Serve una reazione delle Zebre, ma non hanno la forza i padroni di casa per ribaltare nuovamente il match e, anzi, ancora una volta la franchigia federale è troppo fallosa in difesa e al 73’ arriva la meta di Edimburgo con Cherry, con gli scozzesi che scappano via sul 16-24. Prima della fine altro cartellino giallo per l’Edimburgo a Sebastian e al 79′ Montemauri ha la chance di prendere almeno il bonus difensivo, ma sbaglia e nulla di fatto. Ultimo possesso per la squadra di casa, altro fallo e questa volta va Prisciantelli sulla piazzola per il 19-24. Zebre che buttano via una chance enorme di vincere ed Edimburgo che conquista 4 punti d’oro per la corsa playoff.