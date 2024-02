Ranking ATP, nuovo crollo per Matteo Berrettini: almeno 27 posizioni perse. I punti da difendere fino a Wimbledon

Matteo Berrettini nell’aggiornamento odierno del ranking ATP è risalito in 125ma posizione, guadagnando quattro posizioni pur restando fermo a quota 512 punti. Gran parte di questo bottino (412) dovrà essere difesa dall’azzurro nei tornei tra marzo e metà luglio, fino a Wimbledon.

La prossima settimana l’azzurro perderà almeno 27 posizioni nel ranking, dato che scarterà i 90 punti ottenuti con i quarti di finale dello scorso anno ad Acapulco. Berrettini poi rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix, dove lo scorso anno si fermò ai quarti.

L’azzurro dunque il 18 marzo perderà i 32 punti di Phoenix ed i 10 di Indian Wells 2023, mentre tornerà nel Masters 1000 di Miami, dove difende 10 punti, grazie al ranking protetto. Berrettini a metà aprile, inoltre, scarterà i 90 punti degli ottavi di Montecarlo 2023.

L’azzurro, poi, lo scorso anno non giocò a Madrid, a Roma ed al Roland Garros, uscendo subito a Stoccarda ed infine fermandosi agli ottavi a Wimbledon, ragion per cui dovrà difendere 180 punti sull’erba londinese. A quel punto per Berrettini resteranno ancora i 100 punti totali tra Canada (Toronto), Cincinnati e US Open 2023.

I PUNTI DA DIFENDERE DA BERRETTINI FINO A WIMBLEDON

04.03.2024 ATP Tour 500 Acapulco QF 90

18.03.2024 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells R128 10

18.03.2024 ATP Challenger Tour 175 Phoenix (WC) QF 32

01.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10

15.04.2024 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo R16 90

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Rome – 0

10.06.2024 Grand Slam French Open – 0

17.06.2024 ATP Tour 250 Stuttgart R32 0

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon R16 180