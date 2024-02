Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells: data del sorteggio, possibili avversari e corsa al n.2 con Alcaraz

La rincorsa di Jannik Sinner verso il numero 2 del mondo è partita con l’aggiornamento odierno del ranking ATP, nel quale l’azzurro ha confermato la terza posizione nella classifica mondiale, portandosi a -535 dalla seconda piazza: il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe concretizzarsi già al termine del torneo di Indian Wells.

L’azzurro, in realtà, partirà da numero 2 virtuale del mondo, e quindi per scalare un’altra posizione nel ranking ATP Sinner dovrà almeno eguagliare i risultati di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre non potrà essere in alcun modo insidiato il serbo Novak Djokovic.

Sinner ripartirà ad Indian Wells con 105 punti di margine su Carlos Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev oscillerà tra i 995 ed i 495 punti (dipenderà dal risultato che il russo, che giocherà questa settimana, a differenza dei primi tre del ranking, otterrà a Dubai). Anche il russo, dunque, sarà in corsa per il numero 2 ATP.

Il sorteggio del tabellone dell’ATP Masters 1000 di Miami si terrà martedì 5 marzo alle ore 21.00 italiane: risultano iscritti al torneo tutti i primi 50 del mondo, ad eccezione del russo Aslan Karatsev. Sinner sarà la testa di serie numero 3 e quindi in semifinale potrebbe incontrare uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre potrà incrociare il russo Daniil Medvedev soltanto in finale.

RANKING ATP LIVE AL 26 FEBBRAIO

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 7515

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev tra 6915 e 7415 (a seconda del risultato conseguito a Dubai)

SORTEGGIO TABELLONE ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024

Martedì 5 marzo alle ore 21.00 italiane.