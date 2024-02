Ranking ATP, Matteo Arnaldi può chiudere la settimana in top40? Chi può superarlo

Matteo Arnaldi si è fermato al secondo turno del Chile Open 2024 di tennis: al momento l’azzurro migliorerebbe la posizione in classifica nel ranking ufficiale di lunedì scorso, anche se la situazione ovviamente è in divenire.

Nell’aggiornamento di lunedì scorso Arnaldi era 42° a quota 1061, ma lunedì prossimo scarterà i 20 punti degli ottavi di Bastad 2023, che diventa il 20° torneo del tennista italiano, il quale ripartiva dunque da quota 1041 in Cile, e con l’unico successo ottenuto è salito a quota 1091, portandosi al 39° posto virtuale.

Sono ben 3 i tennisti alle sue spalle nel ranking ATP ancora in corsa, e che dunque potrebbero superarlo in classifica, oltre al sorpasso già certo di Jack Draper o Miomir Kecmanović (chi andrà in semifinale ad Acapulco): si tratta di Arthur Fils (in caso di semifinali a Santiago), Dominik Koepfer (in caso di semifinale ad Acapulco) ed Alejandro Tabilo (in caso di finale a Santiago del Cile).

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI 4 MARZO

Ranking lunedì 26 febbraio: 1061, 42° posto.

Punti da scartare lunedì 4 marzo: 20 (Ottavi Bastad 2023, che diventa il 20° torneo di Arnaldi).

Punti da incamerare lunedì 4 marzo: 50 (Secondo turno Acapulco 2024).

Ranking lunedì 4 marzo: 1091, 39° posto virtuale.

ELENCO GIOCATORI CHE POSSONO SUPERARLO

Jack Draper o Miomir Kecmanović (lo supererà certamente chi andrà in semifinale ad Acapulco)

Arthur Fils (in caso di semifinali a Santiago)

Dominik Koepfer (in caso di semifinale ad Acapulco)

Alejandro Tabilo (in caso di finale a Santiago del Cile)