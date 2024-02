Ranking ATP, già 3 posizioni virtualmente qualificate da Matteo Arnaldi: dove può arrivare a Delray Beach

Matteo Arnaldi vuole continuare a scalare il ranking mondiale e supera il primo turno all’ATP 250 di Delray Beach, torneo che si disputa sul cemento outdoor in Florida (Stati Uniti). Il ligure si è imposto in rimonta per 4-6 6-4 6-3 sul giapponese Yoshihito Nishioka, facendo valere il suo status di sesta testa di serie del tabellone e approdando agli ottavi di finale.

L’azzurro, 43° con 1046 punti dopo l’ultimo aggiornamento della classifica ATP, ha già guadagnato tre posizioni virtualmente ed in questo momento rientrerebbe nella top40 (ma altri giocatori sono pronti ad effettuare il controsorpasso nelle prossime ore). Il prossimo obiettivo è però quello di fare strada a Delray Beach per provare ad aggiornare il suo best ranking, ovvero la 38ma posizione toccata lo scorso 29 gennaio.

In caso di vittoria agli ottavi contro uno tra Hijikata e Broady, Arnaldi si porterebbe attorno al 38°/39° posto per poi avere la possibilità di avvicinare la top35 raggiungendo la semifinale ed eventualmente l’atto conclusivo. Il trionfo in finale lo proietterebbe invece addirittura a ridosso dei primi 30 al mondo, in rampa di lancio per essere testa di serie al Roland Garros.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI 19 FEBBRAIO

Ranking lunedì 12 febbraio: 1046, 43° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 10 (ATP Dubai 2023).

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: al momento 25 (Delray Beach 2024).

Ranking con il passaggio agli ottavi: 1061, 40° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1086 punti, 38° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1136 punti, 36° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1201 punti, 36° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 1286 punti, 31° posto virtuale.