A che ora si gioca Arnaldi-Nishioka, primo turno ATP Delray Beach: programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi debutterà al torneo ATP 250 di Delray Beach nella giornata di lunedì 12 febbraio. Il tennista italiano affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka al primo turno sul cemento della località statunitense: sarà il terzo match sul campo centrale a partire dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle ore 14.30. In precedenza spazio al doppio Goransson/Martinez vs King/Stalder e al confronto tra il francese Lestienne e l’australiano Vukic.

Il 22enne ligure, che ha contribuito al trionfo dell’Italia in Coppa Davis, tornerà in campo dopo l’eliminazione subita al secondo turno degli Australian Open contro Alex de Minaur. Il numero 41 al mondo se la dovrà vedere con il rognoso 28enne nipponico, attuale numero 83 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale dove si affronterebbe il vincente della sfida tra l’australiano Hijikata e il britannico Broady.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streeaming di Arnaldi-Nishioka, primo turno del torneo ATP 250 di Delray Beach. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Delray Beach sono indietro sei ore rispetto a noi).

CALENDARIO ARNALDI-NISHIOKA ATP 250 DELRAY BEACH

Lunedì 12 febbraio

Terzo match dalle ore 17.00 e non prima delle ore 20.30 Matteo Arnaldi vs Yoshihito Nishioka

In precedenza, sul campo Centrale a partire dalle ore 17.00, si giocheranno: Goransson/Martinez-King/Stalder e Lestienne-Vukic (non prima delle ore 19.00). Al termine toccherà a Matteo Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-NISHIOKA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati. Palinsesto dettagliato da definire.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.