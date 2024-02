Rally Svezia 2024, Rovanpera il favorito d’obbligo al debutto stagionale. Diversi candidati al podio

Dopo il consueto opening di Montecarlo a gennaio, il Mondiale WRC torna in azione questa settimana per il Rally di Svezia 2024 valevole come secondo appuntamento della stagione. L’evento scandinavo rappresenta l’unico rally invernale del campionato, con condizioni estreme e diverse incognite da tenere in considerazione tappa dopo tappa.

L’attesa è tutta per il ritorno in gara del due volte campione iridato Kalle Rovanpera, al debutto ufficiale quest’anno nel WRC dopo aver preso la decisione di partecipare solamente ad alcuni round selezionati del Mondiale 2024. Il giovane fenomeno finlandese, senza nulla da perdere essendo fuori dai giochi per il titolo, potrà prendersi i suoi rischi ed è quindi inevitabilmente il favorito principale per la vittoria in Svezia.

Il 23enne della Toyota, già vincitore di questa prova nel 2022, dovrà però vedersela con una serie di avversari temibili sulla neve come il compagno di squadra gallese Elfyn Evans e la pattuglia Hyundai formata dal belga leader della generale Thierry Neuville (trionfatore in Svezia nel 2018), l’estone Ott Tanak (vincitore dell’ultima edizione) ed il pilota finnico part-time Esapekka Lappi.

Presente anche l’azzurro Lorenzo Bertelli, alla seconda partecipazione della carriera nel WRC con una Toyota GR Yaris Rally1 del team ufficiale, senza poter ambire comunque a tenere stabilmente il passo dei big della categoria.