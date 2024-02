F1: le dichiarazioni di Leclerc, Sainz e Vasseur nel giorno della presentazione della SF-24

La nuova SF-24 è realtà. La Ferrari è stata presentata agli addetti ai lavori e ai tifosi questa mattina a Maranello. Una vettura che promette battaglia, non tanto per il campionato in generale, ma per almeno alcune tappe del Mondiale di F1 2024.

A parlare del nuovo progetto sono stati i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e il team principal, Frederic Vasseur.

Leclerc: “La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione”.

Sainz: “Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore. Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo.

L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria – commenta Sainz – Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze”.

Vasseur: “Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari.

Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1 e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni, cercando di portare a casa punti ad ogni gara e continuando a migliorarci sotto tutti gli aspetti”.