Rally Svezia 2024, Lappi torna alla vittoria dopo sei anni! Sul podio Evans e Fourmaux

Dopo i tanti colpi di scena dei giorni scorsi, la domenica non ha regalato altrettante sorprese ed Esapekka Lappi è riuscito a vincere il Rally di Svezia 2024, valevole come secondo evento stagionale del Mondiale WRC. Si tratta della seconda affermazione in una tappa della categoria regina per il finnico, che arriva ben sei anni dopo la sua prima volta (in Finlandia nel 2017).

Il pilota finlandese, scelto quest’anno da Hyundai per un ruolo part-time sulla terza i20 N Rally1 per dare supporto a Thierry Neuville e Ott Tanak in ottica iridata, ha avuto il merito di mantenere la lucidità e non commettere errori nel momento in cui si è ritrovato con ampio margine al comando del rally dopo le varie disavventure dei favoriti della vigilia.

Lappi è stato molto conservativo nelle tre prove speciali della domenica, avendo a disposizione un vantaggio di oltre un minuto sul primo inseguitore, ma alla fine ha potuto festeggiare un trionfo insperato precedendo di 29″ la Toyota del gallese Elfyn Evans (il più veloce nella giornata di oggi, si aggiudica 7 punti bonus per il campionato) e di 47″ la Ford del francese Adrien Fourmaux, al primo podio della carriera nel WRC.

Quarto posto a 1’46” dalla vetta per la Hyundai del belga Thierry Neuville, bravo a limitare i danni (portando a casa 8 punti extra tra classifica domenicale e Power Stage) nel Mondiale dopo il problema al motore di venerdì. La Power Stage è stata vinta dal campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, finito però fuori classifica nel rally svedese dopo l’incidente di due giorni fa.