Quanto ha guadagnato Amadeus per fare Sanremo 2024: ingaggio a sei cifre ed assegno al rialzo

Uno sforzo importantissimo e non più di 3-4 ore di sonno per notte, come lui stesso ha ammesso, ma il tutto ottimamente ripagato.

Quella che pare ormai certo sarà l’ultima conduzione di Amadeus del Festival prima di uno stop (o una pausa) dalla kermesse ligure, vedrà il conduttore percepire la cifra di ingaggio più alta di sempre per le sue conduzioni.

Amadeus, infatti, porterà a casa un assegno da 700 mila euro, secondo le indiscrezioni dei bene informati. Insomma, un Festival val bene un sacrificio. E pure cinque notti pressoché insonni.