Quanto guadagna Lorella Cuccarini a Sanremo 2024? Il cachet della presentatrice

Un alone di mistero campeggia su quello che sarà il compenso della popolarissima showgirl già protagonista a Sanremo nei lustri passati sia come co-conduttrice che come partecipante in gara (nel 1995).

Curiosa è soprattutto la distanza di cifre tra i vari rumors che hanno accompagnato le settimane seguenti all’ufficializzazione della notizia del ritorno alla kermesse dei fiori della Lorella nazionale.

Il ‘partito’ più popolare opta per un cachet alla bionda co-conduttrice che sarà di 25 mila euro, in linea con diversi altri ingaggi proposti anche nelle ultime edizioni. C’è chi invece giura che la Cuccarini porterà a casa una cifra ben più ingente dalla maratona di cinque ore del venerdì: 180 mila euro.