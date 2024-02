Una maratona non indifferente ma anche un ingaggio da star.

Fiorello in questo Festival è stato incursore durante le prime quattro serate e sarà co-conduttore in questa finalissima 2024. Il poliedrico showman siciliano, però, sarà ottimamente retribuito per il non indifferente operato.

Il suo ingaggio, infatti, è stato quantificato in una cifra che oscilla tra i 180 e i 200 mila euro.