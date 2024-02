Quanti soldi guadagna Jasmine Paolini con la finale a Dubai? E vincendo il torneo… Montepremi e cifre

Jasmine Paolini si è qualificata alla finale del WTA 1000 di Dubai, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul cemento degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurra ha sconfitto la rumena Sorana Cirstea in due set e si è così guadagnata il diritto di disputare l’atto conclusivo, in programma sabato 24 febbraio, contro la russa Anna Kalinskaya.

Jasmine Paolini è ora diventata la virtuale numero 16 del mondo, entrando nella top-20 del ranking WTA per la prima volta in carriera. Un’impresa spettacolare per la 28enne, che nei turni precedenti aveva surclassato big di spessore come Haddad Maia, Fernandez e Sakkari (ai quarti aveva beneficiato del ritiro di Rybakina prima del match).

Si tratta di un risultato di elevato impatto dal punto di vista agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jasmine Paolini con la qualificazione alla finale del torneo WTA 1000 di Dubai? L’assegno è interessante, visto che stiamo parlando di un premio pari a 286.092 euro. La cifra sarà decisamente più golosa per la vincitrice del torneo, che festeggerà con 488.745 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JASMINE PAOLINI CON LA FINALE A DUBAI

286.092 euro.

E VINCENDO IL TORNEO…

488.745 euro.