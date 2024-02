Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: inizia la campagna in America

Jannik Sinner ha concluso come meglio non poteva la sua settimana a Rotterdam (Paesi Bassi). L’azzurro ha conquistato il 12° torneo ATP in carriera, allungando la sua striscia di vittorie consecutive a 15 e potendo festeggiare da domani il suo essere n.3 del mondo. Un riscontro frutto della grande costanza dell’altoatesino, che ha saputo anche soffrire nella Finale dell’evento olandese contro Alex de Minaur.

L’australiano ha impegnato severamente l’altoatesino nel corso del match, ma alla fine il riscontro è stato 7-5 6-4. La domanda è la seguente: quando ritroveremo Jannik in campo? Ci sarà una pausa (breve) per lui, che tornerà a Sesto Pusteria per abbracciare finalmente i suoi cari, dopo essere stato lontano, considerando gli impegni in Australia e in Olanda.

Il 22enne del Bel Paese giocherà il Masters1000 di Indian Wells, che inizierà il prossimo 6 marzo e terminerà il 17 marzo. Sinner l’anno passato si spinse fino alla semifinale e l’obiettivo sarà quello di confermare almeno quel risultato e provare ad arrivare fino in fondo. Non sarà semplice chiaramente, anche perché l‘entry-list annovera praticamente tutti i giocatori più forti, ivi compreso Novak Djokovic che nel 2023 non poté partecipare per le questioni legate al vaccino “anti-Covid”. Risponderanno presente anche il russo Daniil Medvedev, che ha deciso di riposare dopo le fatiche a Melbourne ed è stato scavalcato dall’italiano in classifica, e Carlos Alcaraz, che nella stagione scorsa vinse il torneo.

Successivamente, Sinner completerà il Sunshine Double, affrontando il Masters1000 di Miami, previsto tra il 20 e il 31 marzo e anche in questo caso si preannuncia un parterre de rois. Nella stagione scorsa in Florida si vide un grande Jannik, che seppe battere Alcaraz e perse in Finale contro Medvedev. Vedremo cosa accadrà.

A seguire inizierà la stagione sulla terra rossa, con gli appuntamenti di Montecarlo (7-14 aprile), Madrid (24 aprile-5 maggio), Roma (8-19 maggio) e il Roland Garros (26 maggio-9 giugno). In questi tornei Sinner ha la possibilità di guadagnare punti, visti i problemi del 2023.