ATP Rotterdam, De Minaur simpatico verso Sinner: “Hai intenzione di perdere una partita?”

Alex De Minaur, nonostante un’ottima prestazione ed in generale un match abbastanza equilibrato, è stato nuovamente sconfitto da Jannik Sinner in occasione della finale dell’ATP 500 di Rotterdam 2024. L’australiano, che può ritenersi comunque soddisfatto del suo torneo in Olanda, ha ceduto per 7-5 6-4 rimediando il settimo ko consecutivo (su altrettanti scontri diretti disputati) contro l’azzurro.

Grazie alla finale di Rotterdam, il 25enne nativo di Sydney scala un altro gradino nella classifica mondiale e ritocca il suo best ranking, portandosi in nona posizione davanti all’americano Taylor Fritz e al greco Stefanos Tsitsipas. “Demon”, comprensibilmente stufo di ritrovarsi spesso e volentieri contro la sua “bestia nera” in partite clou (ricordiamo per esempio la finale di Toronto e quella di Coppa Davis), si è reso protagonista di un divertente siparietto durante il discorso post-match nella cerimonia di premiazione.

“Gli ho chiesto scherzando se avesse intenzione di perdere una partita quest’anno, ma non ne sono tanto sicuro”, ha ironizzato simpaticamente De Minaur nei confronti dell’amico e talvolta partner di doppio Jannik. “Congratulazioni a te e al tuo team, non per questo torneo ma per tutto l’anno. Magari mi andrà meglio la prossima volta. Grazie al mio team, oltre alla mia famiglia e ai miei amici. Un altro grande passo nella giusta direzione“, ha poi aggiunto il tennista aussie.