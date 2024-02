Quando giocano i tennisti italiani nei prossimi tornei? L’agenda di Sinner, Musetti, Sonego, Arnaldi. E Berrettini…

Dove giocheranno i tennisti italiani dopo gli Australian Open 2024? La stagione prosegue dopo il primo Slam dell’annata agonistica vinto da Jannik Siner e gli azzurri cercheranno di essere grandi protagonisti nei prossimi appuntamenti in calendario: ci aspetta una seconda parte di inverno da giocare soprattutto sul cemento, in vista dell’inizio vero e proprio degli eventi su terra rossa in primavera con direzione Roland Garros passando per gli Internazionali d’Italia a Roma.

Jannik Sinner ha trionfato sul cemento di Melbourne e ora si sta godendo tutte le celebrazioni del caso, ma l’altoatesino non molla giustamente la presa e ha già messo nel mirino i prossimi appuntamenti sportivi: il numero 4 al mondo tornerà in scena all’ATP 500 di Rotterdam (12-18 febbraio), per poi pensare ai Masters 1000 statunitensi nel mese di marzo. Il 22enne sarà affiancato in terra olandese da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che poi prenderanno parte anche all’ATP 250 di Doha (19-24 febbraio) e all’ATP 500 di Dubai (26 febbraio-2 marzo). Il piemontese tornerà a giocare prima di Rotterdam, ovvero all’ATP 250 di Marsiglia (5-11 febbraio).

Flavio Cobolli è attualmente impegnato a Montpellier e poi dovrebbe andare negli USA perché è riuscito a trovare posto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Dallas (5-11 febbraio, altrimenti dovrebbe fare le qualificazioni a Marsiglia, salvo altre defezioni). Il cammino di Matteo Arnaldi riprenderà invece dall’ATP 250 di Delray Beach (12-18 febbraio), successivamente lo vedremo impegnato all’ATP 250 di Los Cabos (19-24 febbraio) e all’ATP 500 di Acapulco (26 febbraio-2 marzo).

E Matteo Berrettini? Il romano sta cercando di riprendersi dall’ennesimo problema fisico, potremmo rivederlo a Marsiglia ma il punto interrogativo permane. Al momento è presente nel tabellone delle qualificazioni, si vociferava di una wild card che però al momento non sarebbe stata consegnata. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi.

PROSSIMI TORNEI TENNISTI ITALIANI

ATP 250 Marsiglia, 5-11 febbraio: Lorenzo Musetti. Matteo Berrettini (?)

ATP 250 Dallas, 5-11 febbraio: Flavio Cobolli (ammesso nel tabellone principale, in alternativa è nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Marsiglia)

ATP 500 Rotterdam, 12-18 febbraio: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

ATP 250 Delray Beach, 12-18 febbraio: Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli nelle qualificazioni

ATP 250 Doha, 19-24 febbraio: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

ATP 250 Los Cabos, 19-24 febbraio: Matteo Arnaldi

ATP 500 Dubai, 26 febbraio-2 marzo: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

ATP 500 Acapulco, 26 febbraio-2 marzo: Matteo Arnaldi

Foto: Lapresse