A che ora Sinner oggi da Mattarella con gli azzurri di Davis: dove vederlo in tv e streaming

Oggi giovedì 1° febbraio, dalle ore 16.00, Sergio Mattarella riceverà gli azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e il capitano Filippo Volandri faranno visita al Presidente della Repubblica al Quirinale. I Moschettieri capaci di alzare al cielo l’Insalatiera lo scorso 26 novembre a Malaga stringeranno la mano al Capo di Stato e intratterranno un dialogo con la massima carica istituzionale del Paese.

L’incontro era già previsto da qualche settimana ed era dedicato ai cinque tennisti capaci di riportare il trofeo alle nostre latitudini dopo un’assenza di 47 anni, ma nel frattempo Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open e dunque per l’altoatesino si tratterà di una doppia festa (ha conquistato uno Slam che l’Italia non vedeva dal 1976 con Adriano Panatta trionfatore al Roland Garros). I nostri portacolori sono liberi da tornei in questa settimana e stanno preparando i prossimi impegni agonistici. Ci sarà anche Matteo Berrettini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario dell’incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Jannik Sinner (vincitore degli Australian Open) e gli altri azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis. Non è prevista una copertura tv e streaming dell’appuntamento al Quirinale, alcune immagini verranno trasmesse all’interno dei vari notiziari.

SINNER E GLI AZZURRI DI COPPA DAVIS RICEVUTI DA MATTARELLA

Giovedì 1° febbraio

Ore 16.00 Sergio Mattarella incontri Jannik Sinner e gli azzurri di Coppa Davis

COME VEDERE L’INCONTRO TRA MATTARELLA E I TENNISTI

Diretta: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Alcune immagini ed estratti dell’incontro verranno trasmesse nei vari notiziari.

Foto: Lapresse