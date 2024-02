Quando gareggia Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto di fondo: date, programma, tv, streaming

Gregorio Paltrinieri sarà tra gli osservati speciali della prima settimana dei Mondiali di nuoto di scena a Doha (Qatar). L’azzurro inizierà la propria avventura nelle acque libere, ma seguirà un programma diverso da quello delle ultime edizioni a livello iridato. Dal momento che Greg ha già messo in cassaforte la qualificazione olimpica nella 10 km grazie al crono ottenuto in piscina nei 1500 stile libero, di comune accordo con gli altri membri della squadra, non lo vedremo in azione nella specialità.

Un modo anche per preservarlo in vista della seconda settimana di gare, in piscina, dove il carpigiano vorrà competere sia negli 800 sl che nei menzionati 1500 sl, per comprendere la reazione del proprio fisico. Per questo, nel fondo sarà impegnato nella 5 km mercoledì 7 febbraio e nella staffetta mista il giorno successivo.

Una rassegna iridata, dunque, che sarà da valutare da questo punto di vista per Greg in una stagione che potrebbe anche essere l’ultima dal punto di vista agonistico. Come ha rivelato in un’intervista a Repubblica, i riscontri che ci saranno ai Giochi di Parigi saranno importanti per comprendere se varrà la pensa proseguire oppure attaccare la cuffia al chiodo.

I Mondiali di nuoto di fondo a Doha (Qatar), con Gregorio Paltrinieri tra i protagonisti, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi proprio niente.

GREGORIO PALTRINIERI MONDIALI NUOTO DI FONDO 2024

Mercoledì 7 febbraio (orari italiani)

11.00 5 km maschile

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

08:30 staffetta mista 4×1,5 km

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse