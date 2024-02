Perché Minisini non farà il duo misto libero con Pedotti: Mondiale già finito per l’azzurro

Giorgio Minisini non disputerà il duo misto libero ai Mondiali 2024 di nuoto artistico. Dopo il sesto posto nella routine tecnica insieme a Susanna Pedotti, l’azzurro non prenderà parte a questa prova nella vasca di Doha (Qatar). Non si tratta di una novità dell’ultimo minuto, ma l’assenza della coppia azzurra a questo evento era già prevista alla vigilia della rassegna iridata.

Il fuoriclasse romano è affiancato dalla 19enne milanese soltanto da pochi mesi, da quando il pioniere dell’artistico maschile ha recuperato dall’infortunio che lo scorso anno gli impedì di partecipare ai Mondiali. A causa del poco tempo avuto a disposizione i nostri portacolori non sono riusciti a creare un esercizio con cui essere competitivi ai massimi livelli.

Giorgio Minisini aveva commesso un errore nel duo misto tecnico, a causa del quale gli azzurri non erano riusciti a salire sul podio. Il romano si era prontamente riscattato con l’argento nel singolo tecnico e ieri si è laureato Campione del Mondo nel singolo libero, mettendosi al collo la quarta medaglia d’oro iridata della propria carriera (la prima a livello individuale).