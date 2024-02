Perché l’Italia ha preso un punto di bonus con l’Inghilterra al Sei Nazioni di rugby: decisiva l’ultima meta

L’Italia cede di misura all’Inghilterra nella prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby: gli inglesi passano allo Stadio Olimpico di Roma per 24-27 ed incamerano 4 punti per il successo odierno, mentre gli azzurri portano a casa il punto di bonus difensivo.

Sono due le mete degli ospiti, di cui una non trasformata, a cui si aggiungono 5 piazzati, mentre gli azzurri marcano tre segnature, tutte convertite, a cui va sommato un piazzato: nessuna delle due formazioni, dunque, coglie il punto di bonus offensivo.

L’Italia, però, si può consolare con il punto di bonus difensivo, centrato a tempo scaduto: gli azzurri terminano a tre punti di distanza dagli avversari, portandosi sotto la distanza di break proprio grazie alla meta siglata nell’ultima azione, col cronometro già rosso.

L’Italia, in questo modo, muove subito la propria classifica: per il punto di bonus offensivo sarebbe servita la quarta meta, mentre nel finale, con lo score sul 17-27, all’Italia per marcare il punto di bonus difensivo sarebbe bastato anche un piazzato o un drop: ininfluente la conversione prima del fischio finale.