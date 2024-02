Pattinaggio artistico: Stellato Dudek-Deschamps vincono i Four Continents, Kagiyama trionfa in campo maschile

Al terzo tentativo, la coppia d’artistico formata da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps ha vinto i Four Continents di pattinaggio artistico. I canadesi hanno trionfato nell’edizione 2024 in fase di svolgimento a Shanghai, approfittando delle condizioni non ottimali dei Campioni Mondiali Riku Miura-Ryuichi Kihara, i quali hanno chiuso la prima gara della stagione al posto d’onore.

I nordamericani si sono attestati con un punteggio inferiore rispetto a quello segnato da Beccari-Guarise ai Campionati Europei, fattore che lascia presagire un Mondiale equilibrato. Nello specifico gli atleti hanno ottenuto uno score sotto i 200 punti, rendendosi artefici di un segmento lungo con tre sbavature nel triplo twist, nella sequenza di salti e nel triplo salchow in parallelo, ricevendo una valutazione totale di 198.80.

Grazie al vantaggio accumulato nello short poi Miura-Kihara hanno difeso la seconda posizione, perdendo terreno negli elementi di salto, in particolar modo il triplo rittberger lanciato, eseguito con caduta, fattore che ha inchiodato il loro punteggio a 190.77. Terzo posto poi per Ellie Kam-Danny O’Shea, abili a scalare di una posizione chiudendo con 187.28.

In campo maschile trionfo totale per Yuma “Piuma” Kagiyama (alla prima grande vittoria in una competizione di prima fascia) che è tornato a livelli “olimpici”, come dimostrano i 307.58 arrivati grazie alla grande qualità sciorinata negli elementi, tra cui svetta un quadruplo salchow da antologia e una bella e proficua combinazione quadruplo toeloop/euler/triplo salchow. Pur faticando leggermente nel quadruplo flip, il nipponico seguito anche da Carolina Kostner ha poi passato in rassegna due tripli axel e altri due tripli, sbaragliando la concorrenza.

Seconda posizione infine per un buon Shun Sato, abile a resistere con 274.59 agli attacchi del sudcoreano Juhnean Cha, sul gradino più basso del podio con 272.95.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO