Pattinaggio artistico: Chiba vince la gara femminile ai Four Continentes 2024, Gilles-Poirier dominano la rhythm dance

Arriva il primo responso dall’SPD Bak Oriental Sports Center di Shanghai, impianto sportivo cinese che sta ospitando questa settimana i Four Continents 2024 di pattinaggio artistico. Nella gara femminile infatti a vincere il titolo è stata la giapponese Mone Chiba, la quale ha conquistato la prima vittoria in carriera nella competizione.

La giapponese ha confermato la leadership già ottenuta dopo lo short program proponendo un libero composto da due doppi axel e sette tripli, per la maggior parte bene eseguiti (fa eccezione solo l’ultimo triplo lutz, redarguito con il filo d’ingresso non marcato), fattore che le ha consentito di raggiungere il totale di 214.98, ben dieci punti in più rispetto alla sudcoreana Chaeyeon Kim, al secondo posto con 204.68 dopo un segmento più lungo viziato da qualche problema nelle rotazioni.

Mini rimonta poi per Rinka Watanabe, abile a risalire dal quarto al gradino più basso del podio malgrado una caduta nel triplo lutz beffando la statunitense Ava Marie Ziegler, rimasta attardata ai ridossi del podio soprattutto per una defeillance nel triplo lutz, eseguito con il filo sbagliato.

Va tutto come previsto poi nella rhythm dance, con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier che hanno raccolto il punteggio più alto, 85.49, regolando i connazionali Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen. Più staccati infine a quota 77.47 gli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, comunque bravi a scavare un solco di due lunghezze rispetto agli altri inseguitori.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE