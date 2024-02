Pattinaggio artistico: Alysa Liu potrebbe tornare a gareggiare. L’annuncio il 1 marzo

Arriva un’indiscrezione molto forte dagli Stati Uniti. Alysa Liu, bronzo ai Mondiali di pattinaggio artistico 2022, potrebbe tornare alle competizioni. Il rumors è cominicato a circolare in maniera sempre più insistente dopo che la diretta interessata ha pubblicato un video sui suoi profili social, preludio di un annuncio che sarà svelato solo alle 18:00 locali di venerdì 1 marzo.

La notizia è stata accolta con particolare hype da parte del pubblico statunitense, anche se ancora non è chiaro in quale veste tornerà (se tornerà) la pattinatrice. Per alcuni potrebbe ritornare nella sua specialità: il singolo femminile (specie dopo dei Campionati statunitensi da un livello non eccelso); altri ipotizzano invece una nuova avventura nelle coppie, ipotesi da prendere con le pinze.

Liu, oltre il già citato terzo posto iridato, vanta un bronzo ai Mondiali Junior del 2019 (dove ha ceduto il passo a Valieva ed Usacheva) e e due titoli statunitensi consecutivi. Dopo le Olimpiadi di Pechino, chiuse in settima posizione, l’allieva di Viktor Pfeifer aveva annunciato il ritiro.

Ricordiamo infine che la nativa di Clovis, pur senza mai eccellere a livello qualitativo, risulta la prima pattinatrice al mondo ad aver completato nel libero un triplo axel e un salto quadruplo, impresa realizzata durante la tappa americana del circuito Junor Grand Prix di Lake Placid nel 2019.