Biathlon, i convocati dell’Italia per Oslo Holmenkollen: Vittozzi in lotta per la Coppa del Mondo, tornano Auchentaller e Trabucchi

Da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo andrà in scena sulle nevi di Oslo Holmenkollen l’ottava e terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Dopo la parentesi iridata di Nove Mesto, riparte dunque la lunga volata per la Sfera di Cristallo in attesa del doppio appuntamento nordamericano conclusivo tra Soldier Hollow e Canmore.

In casa Italia il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 11 atleti per la trasferta norvegese del circuito maggiore: Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara in campo femminile e Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer per il settore maschile.

In contumacia di Dorothea Wierer, che ha deciso di concludere in anticipo la sua stagione al termine dei Mondiali dopo i troppi malanni degli ultimi mesi, c’è da segnalare il ritorno in Coppa del Mondo di Auchentaller e Trabucchi. A Oslo Holmenkollen il programma prevede un’individuale ed una mass start per genere, oltre a due staffette miste (a coppie e tradizionale).

CONVOCATI ITALIA BIATHLON PER OSLO

FEMMINILE: Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara.

MASCHILE: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer.