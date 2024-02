Pattinaggio artistico a rotelle: al via i raduni della Nazionale. Date e sedi

Sta per cominciare ufficialmente la stagione di pattinaggio artistico a rotelle. A febbraio come da tradizione si svolgeranno i primi raduni della Nazionale Italiana, utili per valutare lo stato di forma degli atleti di punta prima delle prime competizioni della nuova annata sportiva.

Saranno ben cinque gli incontri, suddivisi per le specialità coppie d’artistico, danza e solo dance, libero, inline e obbligatori. Si comincerà il prossimo weekend con due incontri in contemporanea, pianificati rispettivamente a Rimini (coppie) e Misano Adriatico (danza) il 17 e 18 febbraio.

Rimini sarà anche la sede dell’atteso raduno del singolo, da svolgersi dal 24 al 25 febbraio. Nella stessa location si alleneranno anche gli atleti della specialità inline. Ancora da definire invece la data della specialità degli obbligatori.

Di seguito il programma dei raduni Nazionali.

CALENDARIO RADUNI NAZIONALI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

Raduno Federale Danza

16 Febbraio – Riccione (categorie cadetti e jeunesse)

17/18 Febbraio – Misano Adriatico (categorie junior e senior)

Raduno Federale Coppia Artistico

17/18 Febbraio – Rimini

Raduno Federale Singolo

24/25 Febbraio – Rimini (categorie jeunesse, junior e senior)

Raduno Federale Artistico Inline

24/25 Febbraio – Rimini (categorie cadetti, jeunesse, junior e senior)

Raduno Federale Obbligatori

Data e sede in via di definizione