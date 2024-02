Pallanuoto: torna il campionato di A1 dopo i Mondiali. Subito Brescia-Savona

Riparte, dopo il lunghissimo stop dovuto all’inverno e, soprattutto, alla pausa per le Nazionali (tra Europei e Mondiali), il campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. E si ricomincia con la novità dei round scudetto e retrocessione: sei i match in programma, tre per ogni raggruppamento.

Prima giornata, con le classifiche azzerate. Nella lotta scudetto vediamo subito il big match tra AN Brescia e RN Savona ad infiammare i tifosi, occhio anche alla sfida tra Pro Recco ed Ortigia. Trasferta per le due compagini romane nel round retrocessione tra Camogli e Catania.

Andiamo a scoprire il programma delle sfide.

ROUND SCUDETTO

1^/A – 24.02.2024

AN BRESCIA – R.N. SAVONA

PRO RECCO – C.C. ORTIGIA 1928

DE AKKER TEAM – TELIMAR

PALLANUOTO TRIESTE Riposa

ROUND RETROCESSIONE

1^/A – 24.02.2024

IREN GENOVA QUINTO – C.N. POSILLIPO

SPAZIO R.N. CAMOGLI – ASTRA NUOTO ROMA

NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA

CHECK-UP R.N. SALERNO Riposa