Pallanuoto, Campagna tiene alta la tensione: “Pensiamo alla finale. Del Lungo ha dato sicurezza”

Sandro Campagna non può che essere felice. Un ciclo decisamente incisivo, il suo, con l’Italia che ancora una volta si prende la scena e vola in finale ai Mondiali dopo una splendida vittoria sulla Spagna. A Doha, dunque, nel giro di due giorni ancora un momento da vivere per la pallanuoto e lo sport tricolore.

Così il tecnico azzurro alla Rai: “Gran risultato andare tre volte in quattro edizioni in finale. E’ una cosa molto bella. Festeggiamo il giusto negli spogliatoi e poi ci prepariamo perché è sempre una finale. Partita molto tattica, la Spagna gioca bene. Devi colpirla chirurgicamente, se no se fai troppo casino, parte in contropiede e l’abbiamo visto nel finale. Io avevo detto di andare doppio centro o entrata da 2, poi ho visto che si complicava e ho detto di andare larghi. Bravo Condemi a procurarsi il rigore“.

E poi qualche curiosità dal pre-partita: “Oggi alla riunione sono entrato nei particolari e mi ero dimenticato di qualcosa da provare in attacco. Quando sono tornato ‘ragazzi mi sono dimenticato’ loro ‘lo sappiamo…’“.

I complimenti sono inevitabili per l’estremo difensore: “Del Lungo ha fatto qualcosa in più, parate 1 vs 0 quando sembrava gol, ha dato sicurezza con l’uomo in meno. Devo però dire che oggi la squadra mi ha commosso, saltavamo come dei grilli, coi tempi e il ritmo giusto, le spaziature giuste. Mi sono divertito anche io, secondo me i ragazzi anche“.

E non manca un riferimento alle donne: “Setterosa? Assolutamente importante per il movimento, cerchiamo di dare loro la nostra energia. Stiamo vedendo in albergo quanto stanno soffrendo, ma devono giocare libere perché sono più forti del Canada e lo dimostreranno in acqua“.