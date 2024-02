Pallanuoto, Campagna ironico: “Avessimo segnato la metà dei rigori…Serve la gioia di tirare, non paura”

Una vittoria più sofferta del previsto per l’Italia ai Mondiali di pallanuoto. Nonostante i cinque rigori sbagliati, gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sulla Romania con il punteggio di 16-10, raggiungendo così il secondo posto nel gruppo D e guadagnandosi il pass per gli ottavi contro una tra Montenegro, con cui ci si giocherebbe il pass olimpico, e Stati Uniti.

“Devo fare i complimenti alla Romania, gioca una bella pallanuoto – debutta il CT Sandro Campagna in zona mista ai microfoni della Rai – i primi due tempi ci hanno messo in difficoltà e non è un male, dobbiamo allenarci anche con la pressione per le prossime partite. Non abbiamo giocato male, avessimo segnato la metà dei rigori avremmo allungato prima. Ma sono comunque soddisfatto dell’atteggiamento in attacco, dove abbiamo lavorato per migliorare e si sono visti grandi movimenti. Forse però, concentrandoci sull’attacco, abbiamo perso un po’ di attenzione difensiva“.

Impossibile non provare ad analizzare i cinque rigori sbagliati, che oggi per fortuna non hanno influito, ed il CT parla di questione mentale: “Bisogna avere la gioia, la leggerezza di andare a tirare. Ricordo un Italia-Spagna in cui segnammo sei reti su rigore, bisogna avere la voglia di segnare. Fare gol su rigore è facile, bisogna avere la gioia di farlo e non la paura di tirare. Questa cosa non si può insegnare, ma cercherò di aiutarli dal punto di vista psicologico. Ma agli ottavi sarà diverso per carica emotiva, non ci saranno questi errori“.

Sulla prossima avversaria agli ottavi tra Montenegro e Stati Uniti, Campagna non fa differenze: “Non vedrò la partita, sono entrambe squadre ostiche con belle difese, ci penserò da stasera. Ora voglio riposarmi un po’ e far riposare il cervello“.