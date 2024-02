Pallanuoto, il Setterosa vince il cruciale scontro diretto con il Canada e si avvicina alle Olimpiadi!

Era una sfida attesa ormai da settimane, con tutte le pressioni del caso sul Setterosa che partiva favorito. Le azzurre però non hanno tradito le aspettative: battuto il Canada nella partita decisiva del Girone D dei Mondiali di Doha per 12-8, la Nazionale italiana vince il proprio raggruppamento, vola ai quarti di finale e fa un passo deciso verso il pass olimpico per Parigi 2024. Prossimo avversario la vincente di Kazakistan-Grecia (le elleniche al 99.9%), vincere significherebbe volare in Francia, altrimenti ci sarebbe probabilmente un’altra chance nel mini torneo per il quinto posto.

Partono fortissimo le nordamericane che trovano subito il primo break nel quarto iniziale. Bianconi e Marletta in parità numerica pareggiano, ma le canadesi non sono mai dome e tornano per due volte in vantaggio, con Palmieri ed ancora Marletta che devono riequilibrare la situazione proprio a fine periodo. Nella seconda frazione allungano le azzurre: lo show è di Chiara Tabani e della solita Marletta, che portano il risultato sull’8-6 a metà gara.

Nel terzo tempo il Setterosa appare padrone della partita, trova l’ennesimo break e sembra chiudere il match con le reti di Bianconi e Marletta centrando il +4. Il Canada però non si arrende, un super gol di Bakoc risveglia le rivali azzurre e con un rigore di Wright è nuovamente -2 ad 8′ dal termine. Nel quarto parziale Bianconi mette subito a segno il +3 e poi entra in scena Caterina Banchelli che diventa praticamente un muro invalicabile da scavalcare per le attaccanti canadesi, che sbattono costantemente sull’estremo difensore tricolore. La ciliegina sulla torta la mette Galardi al termine di una superiorità numerica giocata benissimo, che significa il +4 e partita virtualmente chiusa.

Italia-Canada 12-8

Italia: Condorelli , Tabani 4, Galardi , Avegno , Giustini , Bettini , Picozzi , Bianconi 3, Palmieri 1, Marletta 4, Viacava , Cocchiere , Banchelli . All. Silipo

Canada: Gaudreault , Crevier 1, Wright 1, Mcdowell , Bakoc 3, Lemay-lavoie , Mckelvey 1, Browne 1, Paul , La Roche 1, Vulpisi , Mimides , Carroll . All. Paradelo

Arbitri: McCall (Usa), Zhang (Chn)

Note

Parziali: 4-4 4-2 2-2 2-0 Spettatori 100 circa. Ammonito Silipo nel terzo tempo. Marletta fallisce un rigore (parato) a 4.30 nel terzo tempo sul 10-8.