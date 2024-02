Pallanuoto, Chiara Tabani: “Non vedo l’ora di giocare la partita contro la Grecia”

L’Italia al femminile c’è e fa un passo deciso verso l’obiettivo più importante. Il Setterosa vince il proprio girone ai Mondiali di pallanuoto di Doha, battendo nella terza partita il Canada per 12-8, e vola ai quarti di finale dove probabilmente affronterà la Grecia. Una vittoria significherebbe al 99% volare a Parigi 2024.

Le parole della migliore in acqua oggi, Chiara Tabani, autrice di quattro reti: “Cerchiamo sempre io e Roberta, le più esperte, di dare qualcosa in più a questa squadra, ma la cosa bella è che tutte giochiamo per l’altra. Quindi noi diamo una mano a loro e loro danno una mano a noi. Quando giochiamo così siamo molto belle da vedere”.

E aggiunge: “Sono molto contenta della prestazione della mia squadra, è solo l’inizio: dobbiamo continuare così e migliorare sempre”.

Sui quarti di finale: “Tre giorni di riposo che fanno sempre bene, poi si pensa alla Grecia. È sicuramente l’avversario che volevamo incontrare, la finale per il terzo posto di Eindhoven ancora me la ricordo bene. Voglio rigiocare con loro, non vedo l’ora”.