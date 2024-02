Rugby, Sei Nazioni: l’Italia U20 cerca riscatto in casa dell’Irlanda

Seconda giornata anche del Sei Nazioni 2024 Under 20 questo fine settimana e venerdì sera l’Italia di Massimo Brunello sarà impegnata al Virgin Media Park, meglio conosciuto come il Musgrave Park, di Cork contro l’Irlanda. E per gli azzurri la chance di rialzare la testa dopo il ko subito in casa con l’Inghilterra.

L’11-36 subito a Treviso è stato pesante da digerire per gli azzurrini, subito messi sotto pressione dagli inglesi in un match virtualmente chiuso già nel primo tempo con le due mete (che a fine partita diverranno tre) di Henry Pollock e quella di Finn Carnduff. Italia che ha faticato a trovare il bandolo della matassa, soffrendo tantissimo la fisicità inglese.

Di contro, l’Irlanda ha espugnato lo Stade Maurice David ad Aix-en-Provence, imponendosi per 31-37 contro i pari età della Francia. Una sfida intensa ed equilibrata, con ben otto mete segnate, ma che alla fine è stata decisa dal piede di Jack Murphy, con i due piazzati al 76’ e all’80′ che sono valsi i 6 punti di differenza tra le due squadre.

Cinica, capace di sfruttare ogni errore e con un piazzatore freddo e che punisce l’indisciplina, dunque, l’Irlanda che Jacopo Botturi e compagni sfideranno venerdì sera nella fredda Cork. Servirà, dunque, grande disciplina, limitando i falli commessi (10 contro l’Inghilterra), mentre palla in mano non si potranno concedere palle perse ed errori di handling, come invece avvenuto all’esordio. Sarà un match duro, ma l’Italia Under 20 vuole dare subito un segnale.