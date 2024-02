Pallanuoto, Carlo Silipo: “La forma migliore sta venendo fuori, anche se abbiamo difficoltà all’inizio della partita”

Vittoria davvero convincente quella odierna per il Setterosa. Le azzurre erano attese da un match già decisivo ai fini dei Mondiali di Doha e della qualificazione olimpica per Parigi 2024 e ne sono uscite alla grande battendo il Canada 12-8 e conquistando l’accesso diretto ai quarti di finale della manifestazione iridata.

Intervistato ai microfoni Rai il ct azzurro Carlo Silipo ha voluto prima rivolgere un pensiero a Giuseppe La Delfa, tragicamente scomparso oggi: “Il primo ricordo è per lui, è stato sempre vicino con parole di stimolo per questo impegno che ho preso. Non siamo così felici come dovremmo esserlo perché è venuto a mancare un amico”.

Sulla partita odierna: “Una buona partita. Abbiamo sempre questa difficoltà all’inizio dove non riusciamo a mettere la testa avanti, però ero abbastanza fiducioso e tranquillo. Le ragazze sia ieri che stamattina erano sul pezzo. Mi sono piaciute tante cose: le ripartenze, delle belle realizzazioni, l’uomo in più, la fase difensiva. La forma migliore atletica e come condizione di gioco sta venendo fuori”.

Guardando avanti nel torneo c’è la Grecia ai quarti di finale: “I Mondiali sono un evento importante. Sarebbe bello giocare una partita importante, ci crediamo. Pensiamo a questo percorso e poi vediamo che succede”.