Pagelle Irlanda-Italia 36-0: i voti degli azzurri. Nella disfatta di Dublino si salvano in pochi

Si è conclusa la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 e a Dublino sono scese in campo l’Irlanda e l’Italia. Un match a senso unico, una partita che l’Irlanda ha dominato per 80 minuti e dove l’Italia ha avuto poche occasioni palla in mano, ha giocato malissimo in touche e in difesa ha sofferto tantissimo. Ecco come sono andati gli azzurri.

Capuozzo 5,5: è mal posizionato sulla prima meta irlandese, ma almeno è aggressivo in attacco e uno dei pochi a farsi vedere.

Pani 5: praticamente non pervenuto in attacco, ma non per colpa sua se la squadra non ha possessi. In difesa non fa la differenza.

Brex 5: una brutta palla persa, prova a spingere, ma si vede poco e in difesa non riesce a fermare l’onda verde.

Menoncello 5: è il solito attaccante devastante palla in mano, ma perde troppi palloni. Mezzo voto in meno per il brutto cartellino giallo per sgambetto.

Ioane 5,5: in una partita con poco possesso non si vede granché, ma insieme a Capuozzo è l’unico che quando ha una chance prova a fare qualcosa.

Garbisi 5: ha pochi palloni da giocare, ma in difesa è spesso solido, anche se non riesce a cambiare ritmo.

Varney 4,5: troppo lento nelle ruck, e al piede si fa bloccare un paio di palloni e rischia troppo.

Zuliani 5,5: un buon placcaggio nel primo tempo, prova a rispondere al gioco in ruck irlandese, ma è in sofferenza come tutta la squadra.

Izekor 5: in sofferenza come tutto il pacchetto di mischia.

Ruzza 5,5: un buon intervento difensivo nel primo tempo, ma soffre come tutta la squadra ed esce al 43’ per infortunio.

Cannone 5,5: un pallone recuperato, ma alla fine si perde tra touche e mischie come il resto dei compagni.

Ceccarelli 5: come i compagni di reparto, nel primo tempo male in mischia e touche, esce dopo 40’.

Lucchesi 4: male in mischia e touche, non si salva come tutto il pacchetto. Le 5 rimesse su 8 perse dalla squadra gridano vendetta.

Fischetti 5,5: un buon recupero in difesa, ma male in mischia e touche come il resto della prima linea.