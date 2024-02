Orari Festival di Sanremo 2024 oggi: ordine dei cantanti, ospiti e conduttori di venerdì 9 febbraio

Co-conduttrice della serata al fianco di Amadeus sarà questa sera Lorella Cuccarini, che il Festival di Sanremo non solo lo co-condusse, ma lo visse come partecipante in gara nel 1995. L’inizio della serata è previsto sempre intorno alle 20.45, anticipato dal PrimaFestival che vedrà sempre in conduzione il duo Paola e Chiara.

LA GARA

Da anni ormai quella del venerdì è stata tra le serate più attese. I 30 protagonisti, infatti, porteranno sul palco del Festival le cover, tutti affiancati da un ospite a loro scelta. Le cover verranno votate da tutte e tre le giurie: Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sla Stampa, Web e Tv. Al termine delle esibizioni, e dunque intorno alle 2 come avvenuto nella prima serata, verranno come sempre comunicate le cinque prime posizioni della serata.

GLI OSPITI

In una serata così ricca di musica, naturalmente ci sarà uno spazio molto ridotto per gli ospiti. All’Ariston scenderà il cast della serie ‘Mameli’ che partirà sulla Rai nei giorni successivi al Festival, mentre in piazza Colombo a intrattenere il sempre numerosissimo pubblico ci sarà Arisa. Dopo Bob Sinclair, di nuovo un dj approderà sulla Costa Smeralda: sarà il turno infatti di Gigi D’Agostino.