Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024: programma, orari, tv, streaming

Domenica 25 febbraio si svolgerà la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, corsa belga che apre la stagione delle classiche in terra fiamminga. Siamo ormai giunti alla 76ma edizione di quest’appuntamento di un giorno ormai storico, e si va alla ricerca del successore Tiesj Benoot, vincitore l’anno scorso davanti al pubblico di casa.

Poche e piccole novità rispetto al percorso dell’anno scorso, con i punti chiave del tracciato che rimangono invariati. Ci saranno in tutto 13 muri da scalare nei 196,4km da percorrere, che si snodano intorno alla capitale belga. L’ultima asperità di giornata verrà scollinata a più di sessanta chilometri dal traguardo, una decina in più rispetto all’anno scorso; questo potrebbe favorire chi decide di rimanere un po’ più coperto ai danni di chi prova ad andare all’attacco.

Start list di prima qualità anche per quest’edizione, con il Team Visma | Lease a Bike che si presenta al via con uno squadrone per provare a dominare la corsa. Difenderà lo scettro Benoot, ma in squadra con lui ci saranno anche il connazionale Wout Van Aert e l’olandese Dylan Van Baarle che vorranno essere assoluti protagonisti. Lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious), dopo il terzo posto della scorsa edizione, vorrà provare a far saltare il banco, così come Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ha volontà di fare corsa dura. In caso di arrivo di gruppo occhio in volata al danese Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step) e al francese Aranud Demare (Arkéa – B&B Hotels) su tutti. Buona sarà anche la rappresentanza tricolore, con la punta italiana che sarà Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).

La Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 scatterà domenica 24 febbraio alle ore 12:19 e si potrà vedere indiretta tv su Eurosport 2 HD (dalle 14:30) e in diretta streaming su Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+ (con l’apertura del segnale che partirà sempre alle 14.30). OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale dal primo all’ultimo chilometro.

PROGRAMMA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2024

Domenica 25 febbraio

Kuurne – Kuurne (196,4 km)

Orario di partenza: 12:19

Orario d’arrivo: 17:10 circa

KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2024: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD (dalle 14:30)

Diretta streaming: Eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+

Diretta testuale: OA Sport