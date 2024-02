A che ora Italia-Gran Bretagna di pallanuoto femminile: programma Mondiali 2024, tv, streaming

Si apre con un avversario sulla carta morbido il cammino del Setterosa ai Mondiali di pallanuoto in quel di Doha. Prima partita per le azzurre nel Girone D domani, domenica 4 febbraio, contro la Gran Bretagna, per iniziare un cammino che si spera porti al pass olimpico verso Parigi 2024.

Le sfide saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD ed in abbonamento su Sky Sport ed in diretta streaming gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go, Now e Recast TV. La diretta live testuale dei match del Setterosa sarà fruibile su OA Sport.

Andiamo a scoprire il programma completo dell’incontro.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA MONDIALI PALLANUOTO 2024

Domenica 4 febbraio

17.00 Gran Bretagna-Italia

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA MONDIALI PALLANUOTO 2024: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Now e Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse