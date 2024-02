Nuoto, un buon Martinenghi in semifinale nei 100 rana ai Mondiali. Bravo Viberti, non convince Peaty

Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti passano il primo scoglio del proprio Mondiale di nuoto nella Aspire Dome di Doha. Per entrambi è semifinale nei 100 rana, in due gare corse con una apparente tranquillità per preservare le cartucce in vista del pomeriggio.

Martinenghi è il primo a battezzare l’acqua essendo piazzato in sesta batteria, con Caspar Corbeau ed il rientrante Ilya Shymanovich come avversari più pericolosi. I primi 50 metri sono in completa gestione, per poi accelerare nella seconda vasca e toccando per primo in 59.27 apparentemente senza sforzi, avanzando la sua candidatura per un posto al sole con l’assenza del cinese Haiyang Qin.

Battesimo del fuoco invece per Viberti, che si ritrova assieme a due giganti come Nic Fink ed Adam Peaty nell’ultima batteria. L’inizio è un po’ contratto, ma nella seconda vasca riesce a liberarsi dell’emozione rimontando fino al quarto posto in 59.86, che gli vale la qualificazione in 59.86 con il dodicesimo crono.

Proprio da qui arriva il miglior tempo di giornata, con Fink che chiude in 59.19; ritorno in acqua di Peaty che ha lasciato un po’ a desiderare, apparendo contratto nella seconda vasca seppur chiudendo con il terzo crono assoluto in 59.34. Parliamo comunque di un atleta al rientro dopo un periodo buio, era difficile attendersi di più.